Арахамия об "антиколомойском законе": Его рассмотрение займет не более одного пленарного дня

Новости Украины:Арахамия рассказал когда ждать принятия "антиколомойского" законопроекта.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение так называемого "антиколомойского" законопроекта продлится не более одного пленарного дня.

Об этом Арахамия рассказал в эфире программы "Свобода слова".

"Сводную таблицу (поправок - ред.) должны предоставить всем народным депутатам, и должно пройти десять дней на ознакомление. В течение этих десяти дней мы уже в этот четверг в соответствии с вновь закона по борьбе с поправочного спамом, будем впервые применять отдельную особую процедуру. Проголосуем в 226 голосов за ее применение, и потом, когда десять дней будут уже исчерпаны, мы вынесем (законопроект №2571-д - ред.) в зал. Думаю, что по специальной процедуре его рассмотрение займет не более одного пленарного дня. То есть если учитывать 10 дней, то это будет 10 мая, где-то 10-11 мая", - сказал он.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что так называемый "антиколомойский" законопроект могут принять за неделю или две работы парламента.