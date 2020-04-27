Внеочередное заседание Рады: "ЕС" выступила за включение в повестку дня трех законопроектов

Новости Украины:"Евросолидарность" хочет, чтобы внеочередная Рада рассмотрела три вопроса.

Фракция "Европейская солидарность" выступает за включение в повестку дня следующего внеочередного заседания Верховной Рады так называемого "банковского закона", законопроекта о об обязательном страховании медиков и постановления об обращении к миру в отношении агрессии России.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.

"Мы предлагаем на ближайшем заседании принять закон об обязательном страховании медиков, банковский закон и напомнить миру о 6 годовщине подлой аннексии Крыма", - отметила парламентарий.

Согласно опубликованному Геращенко письму, "Евросолидарность" просит поддержать включение в повестку дня следующего внеочередного пленарного заседания парламента проект закона № 3376 о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней).

Также фракция настаивает на включении в повестку дня законопроекта № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Кроме того, Геращенко просит рассмотреть на внеочередном заседании ВР проект постановления № 3068 об Обращении Верховной Рады к парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций об осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и освобождении политических заключенных - граждан Украины, регистрационный от 14 февраля 2020 года.

В письме Геращенко приводит данные СМИ, согласно которым Президентом будет инициировано проведение следующего внеочередного пленарного заседания парламента 30 апреля.