Раде рекомендуют принять банковский законопроект

Новости Украины:Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять закон о банках во втором чтении.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос") на своей странице в Facebook.

"Рассмотрение всех поправок в закон о банках на Комитете завершен! Четыре дня обсуждения рекордного количества поправок - и наш финансовый комитет рекомендовал закон о банках ко второму чтению ", - отметил Железняк.

При этом он отметил, что все нормы, которые касаются кейса ПриватБанка и запрещают возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений, однако некоторые изменения в тексте закона есть.

"Итак, в редакции ко второму чтению убрали норму об ограничении государственной регистрации. Вопрос может быть решен на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, без изменений в закон; изменены процедуры по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков; судебные производства, которые начались, но не получили окончательного решения до дня вступления в силу настоящего Закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам, предусмотренным настоящим Законом; внесены уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов; технико-юридические изменения, которые улучшают качество законопроекта. Включая все мои десять правок", - уточнил Железняк.

В то же время депутат подчеркнул, что многие изменения, которые улучшили банковское регулирование, не включены в текст законопроекта из-за ограничений согласно статье 116 Регламента (Сроки подачи предложений и поправок в законопроект, который готовится ко второму чтению). Однако члены комитета договорились, что в ближайшее время председатель подкомитета по вопросам банковской деятельности, монетарной стабильности, взаимодействию с Национальным банком Украины и защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Белькова (фракция "Батькивщина") внесет соответствующий законопроект.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки его подготовки ко второму чтению.

Закон, в частности, сделает невозможным отмену решения НБУ о национализации / ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 000 поправок