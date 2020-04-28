Новости Украины:Арахамия считает, что программе действий Кабмина необходима доработка в сфере обороны.

Программа деятельности Кабинета Министров не будет принята в том виде, как ее подало правительство, поскольку нуждается в доработке в части национальной безопасности и обороны.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Программа действий правительства не была и не будет принята. Мы уже обратились с очень многими вопросами по этой программе, потому что там надо учесть очень много других вещей относительно обороны... Думаю, доработанный план будет выглядеть намного лучше", – прокомментировал Арахамия замечание относительно несовершенства программы деятельности правительства в части национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось ранее, правительство 13 апреля зарегистрировало в Верховной Раде проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета Министров Украины". Программу Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля. По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, она является реалистичной и предусматривает восстановление экономического роста.

Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил, что парламент сможет рассмотреть вопрос утверждения Программы деятельности Кабинета министров после принятия во втором чтении законопроекта №2571-п "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".