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СМИ: В Испании по запросу Украины задержали опасного преступника

СМИ: В Испании по запросу Украины задержали опасного преступника
07:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Полиция Испании задержала в Барселоне украинца Александра Золотухина, международный ордер на арест которого выдали силовые структуры Украины.

Сотрудники Национальной полиции Испании (НПИ) арестовали гражданина Украины Александра Золотухина, который скрывался в Барселоне. Он находился в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает DW.

Это подтвердили DW в понедельник, 27 апреля, в пресс служба НПИ. У задержанного изъяли из рюкзака пневматический пистолет, который имитирует боевой.

Ордер на розыск и арест Золотухина, который, по данным пресс-службы, является опасным преступником, был выписан правоохранительными органами Украины за совершенные им такие правонарушения, как "вандализм, похищения людей, ограбления с применением насилия и запугивания, угон транспортных средств и принадлежность к преступной группировке".

По информации DW, НПИ уточнила со ссылкой на украинских коллег, что в феврале 2016 года вместе с десятью соучастниками Золотухин принимал участие в похищении ведущего одного из украинских телевизионных каналов. Журналиста схватили и якобы силой поместили в автофургон.

Месяц спустя задержанный напал на спортивный клуб, нанес тяжкие телесные повреждения двум лицам, которые там находились, и значительный материальный ущерб помещению клуба. Его также обвиняют в ограблении женщины (ее фамилия не уточняется), которой он угрожал ножом.

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Теперь дело Золотухина передадут в Национальный судебную палату Испании, ведающая вопросами экстрадиции правонарушителей-иностранцев на родину. Процедура экстрадиции длинная и может длиться от нескольких месяцев до полутора лет, пояснили в мадридской коллегии адвокатов. Перед высылкой испанская сторона должна убедиться, что в деле нет политических мотивов и что жизни экстрадированного на родине ничего не угрожает.

По данным DW, в базе лиц, скрывающихся от органов власти, украинского министерства внутренних дел есть карточка на Александра Золотухина, 1978 г.р., который разыскивается по обвинению в незаконном лишении свободы или похищении человека, ограблении с применением насилия и вымогательстве.

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Интерпол, Барселона, Преступник, Международный розыск, НПИ.
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