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Есть сомнения: Разумков высказался о вопросе назначения Саакашвили в Кабмин

Есть сомнения: Разумков высказался о вопросе назначения Саакашвили в Кабмин
14:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение экспрезидента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в правительство.

Об этом глава ВР сказал в интервью РБК-Украина.

"Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах – это очень важно. Но, все-таки, я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. По состоянию на сегодня, я не уверен, что буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство", – заявил Разумков.

Глава ВР также подчеркнул, что в кадровых вопросах наиболее важным аспектом остается наличие голосов, а расстановка сил будет известна уже ближе к внеочередному заседанию парламента, запланированному на 30 апреля.

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"Во фракции большинства мнения разделились. Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях. В том числе тех, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений", – сказал Разумков.

Как сообщалось, 22 апреля народный депутат Александр Качура (фракция партии "Слуга народа") заявил, что экспрезидент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили рассматривается как кандидат на должность вицепремьер-министра по реформам.

Сам Саакашвили заявил, что стать вицепремьером по реформам ему предложил Президент Владимир Зеленский.

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Украина, Кабмин, Рада, Карантин.
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