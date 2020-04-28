Кулеба: Сейчас массовый вывоз украинских "заробитчан" за границу не логичен

Новости Украины:Киев больше не будет содействовать организации чартеров с сезонными работниками в другие страны.

Украина получает обращения от других стран о том, что они нуждаются в украинских работниках, однако правительство страны руководствуется соображениями безопасности и здоровья своих граждан, и массовый вывоз украинцев за границу является нелогичным, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Действительно, обращения есть. Но правительство Украины руководствуется, прежде всего, соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно когда это путешествие осуществляется самолетом", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник.

Министр подчеркнул, что сейчас все усилия правительства направлены на возвращение украинцев из-за границы.

"Потому на этом фоне сейчас, откровенно скажем, нелогично выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где продолжается пандемия с той или иной мерой интенсивности", - пояснил Кулеба.

Однако, он отметил, что МИД Украины настроено конструктивно, понимает необходимость в украинских работниках и будет готово пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе заявил, что за период карантина в Украину вернулись около 2 миллионов трудовых мигрантов. "Мы этих людей идентифицируем в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку. Это люди, которые были бы, наверное, очень полезными для развития экономики внутри государства. Поэтому, очевидно, надо их сохранить", — отметил глава Кабмина.