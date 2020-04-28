Укрепление верховенства права в Украине: Послы стран G7 обсудили с Венедиктовой важность реформ

Новости Украины:Послы стран "Большой семерки" в Украине провели онлайн-встречу с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине в ходе онлайн-встречи с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой подчеркнули важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине.

"Во время онлайн встречи с генеральным прокурором Венедиктовой послы стран G7 подчеркнули важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине и обеспечения независимости и добропорядочности ключевых антикоррупционных и правоохранительных учреждений".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице послов стран G7 в Украине в Twitter во вторник.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 28 апреля в Украине зафиксировали 401 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 9 410.

Количество инфицированных коронавирусом Covid-19 по всему миру превысило 3 млн, в то же время выздоровели 894 тыс. человек, более 211 тыс. человек умерли. По состоянию на 28 апреля, в тройке антилидеров США, Испания и Италия.