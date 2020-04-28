Деятельность третейских судов: Малюська рассказал о судьбе законопроекта

Новости Украины:Министерство юстиции снова будет проводить реформу третейских судов.

Министерство юстиции вновь попытается провести реформу третейских судов. Ведь проект закона об их деятельности перенесли после того, как изменился состав правительства. Об этом во время онлайн-встречи о роли Министерства юстиции Украины в формировании правовой политики рассказал министр юстиции Денис малюська.

"Мы действительно перенесли законопроект, он был согласован, мы ожидаем подпись Премьера, и он будет завтра-послезавтра внесен в Раду. Поясню, что он перенесенный, первый мы вносили еще со старым правительством", - рассказал Малюська.

Он отметил, что проблем с принятием законопроекта не должно быть. Однако у общества есть определенные ассоциации с третейскими судами.

"У некоторых еще в памяти злоупотребления третейских судов по недвижимости... Доверие к судам обычным - страдает, к третейским - еще меньше", - резюмировал министр.

Как ранее сообщалось, в конце января Кабинет Министров Украины поддержал разработанный Министерством юстиции проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно совершенствования порядка образования и деятельности третейских судов с целью восстановления доверия к третейскому разбирательству)".