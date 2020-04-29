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Послы G7 поговорили с Венедиктовой: подчеркнули важность продолжения реформ

Послы G7 поговорили с Венедиктовой: подчеркнули важность продолжения реформ
06:35 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Послы G7 указали Венедиктовой на важность продолжения реформ и независимости ГПУ.

Послы стран "Большой семерки" (G7) обсудили с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена в Twitter-аккаунте послов G7.

"Во время онлайн-встречи с генеральным прокурором Венедиктовой послы стран G7 подчеркнули важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине и обеспечения независимости и добродетели ключевых антикоррупционных и правоохранительных учреждений", - говорится в сообщении.

Рябошапка о передаче в суд дела Гандзюк: Это слив производства

Как сообщалось ранее, активисты "Кто заказал Катю Гандзюк" считают, что офис генпрокурора "слил" дело о расследовании убийства активистки, по их мнению, заказчик преступления Владислав Мангер договорился с прокуратурой на высшем уровне.

Венедиктова недавно также заявила, что по делу убийства журналиста Павла Шеремета через два месяца будет результат, который может понравиться не всем

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G7, ОГП, Ирина Венедиктова.
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