Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о коронавирусе: Следующий пик медицинская система встретит подготовленной
Шмыгаль о коронавирусе: Следующий пик медицинская система встретит подготовленной
Пандемия: в Германии оценили ущерб для экономики
Пандемия: в Германии оценили ущерб для экономики
Чемпионат Франции досрочно завершили
Чемпионат Франции досрочно завершили
Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере

Рябошапка о передаче в суд дела Гандзюк: Это слив производства

Рябошапка о передаче в суд дела Гандзюк: Это слив производства
04:48 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Рябошапка прокомментировал завершение дела Гандзюк.

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошка считает, что преждевременная передача в суд дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк может быть "сливом производства". Восстановить во второй раз расследование будет невозможно.

Об этом рассказал Рябошапка в комментарии "24 канала"

 "Из того, что я знаю, то большое количество следственных действий не была проведено и большое количество доказательств, которые были бы определяющими для того, чтобы получить обвинительные приговоры, собраны не были", - сказал он.

Экс-генпрокурор говорит, что понимает и разделяет "обеспокоенность активной части украинского общества, которая вчера вышла под Офис президента".

"Слишком рано это дело передали в суд", – утверждает Рябошапка.

Бывший генеральный прокурор считает, что существует угроза преждевременного раскрытия материалов производства.

"Поэтому преждевременное раскрытие материалов уголовного производства и передача в суд – это фактически, грубо говоря, является сливом производства. Второй раз восстановить это производство будет невозможно", – подытожил Рябошапка.

"Кто заказал Катю Гандзюк?": Активисты провели акцию под домом Венедиктовой (Видео)

27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и конечный заказчик - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

Активисты возмутились такому решению и высказали свои претензии. В частности, их не устраивает решение о завершении досудебного расследования.

"Вы хотите правды?": Венедиктова отреагировала на акцию протеста под ОПУ

Около сотни активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" пришли под Офис президента на акцию протеста с требованием объяснений от Владимира Зеленского и увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой из-за завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Руслан Рябошапка, ОГП, Екатерина Гандзюк, Ирина Венедиктова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
02 Премьер-министр: постепенный выход из карантина позволит контролировать распространение COVID-19
03 СМИ: Саакашвили предложили войти в Нацсовет реформ
04 Сколько пенсионеров получат повышенные пенсии в мае
05 Следующее заседание ТКГ: в ОБСЕ озвучили дату
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рябошапка о передаче в суд дела Гандзюк: Это слив производства
Рябошапка о передаче в суд дела Гандзюк: Это слив производства
&quot;Нафтогаз&quot; увеличил чистую прибыль более, чем в пять раз
"Нафтогаз" увеличил чистую прибыль более, чем в пять раз
Баканов поговорил с Абромавичусом о реформе &quot;Укроборонпрома&quot;
Баканов поговорил с Абромавичусом о реформе "Укроборонпрома"
Рецепт дня: Рулетики из лаваша с грецкими орехами
Рецепт дня: Рулетики из лаваша с грецкими орехами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь