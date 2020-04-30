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Внеочередное заседание Рады: что рассмотрят депутаты

Внеочередное заседание Рады: что рассмотрят депутаты
09:27 Сегодня Телеграф Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:ВР сегодня планирует рассмотреть освобождение от налогообложения медиков, которые борются с COVID-19.

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг, 30 апреля, планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации коронавирусной болезни. Об этом сообщается в распоряжении председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

Так, предполагается рассмотрение значительного количества законопроектов, в частности о внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах ликвидации заболевания среди людей на коронавирусную болезнь (№ 3329), о внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса Украины (относительно размера денежного залога).

Также есть вопрос о ратификации Договора между Украиной и Республикой Казахстан об экстрадиции, о присоединении Украины ко Второму протоколу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта в 1954 году, о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом, а также о мерах, направленных на погашение задолженности, которая образовалась на рынке электрической энергии (№ 2386).

Внеочередное заседание Рады: "ЕС" выступила за включение в повестку дня трех законопроектов

Кроме того, Верховная Рада рассмотрит проект постановления ВР об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в городе Ичня Черниговской области, городе Калиновка Винницкой области, городе Балаклея Харьковской области, Сватово Луганской области, городе Кривой Рог Днепропетровской области в период с 2014 по 2018 годы.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в четверг, 30 апреля, на 13:30.

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Верховная Рада, Депутаты, Дмитрий Разумков, Внеочередное заседание Рады.
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