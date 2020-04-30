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Суд арестовал счета Кивы по делу о его клевете против Гандзюк

Суд арестовал счета Кивы по делу о его клевете против Гандзюк
12:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com/kivailya

Новости Украины:В 2019 году Кива обнародовал в эфире украинского телеканала информацию о якобы причастности Гандзюк к разворовыванию городского бюджета.

Государственные исполнители столичного отдела ГИС арестовали банковские счета нардепа от"Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы, который, несмотря на решение суда от июня 2019 года, так и не опроверг безосновательные обвинения погибшей активистки Екатерины Гандзюк в коррупции.

Об этом сообщает юридическая компания"Миллер". Арест на счета Кивы наложен по решению Соломенского райсуда Киева от 22 апреля 2020 года.

Юристы пишут, что средства не разблокируют, пока депутат не оплатит судебный сбор и не выполнит предыдущее решение суда по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, истцом которого является отец погибшей активистки.

В противном случае депутата оштрафуют и откроют против него уголовное производство. В июне 2019 года Соломенский райсуд Киева признал недостоверной информацию, которую Кива распространил в эфире"Эспрессо" по якобы причастности Гандзюк к разворовыванию городского бюджета.

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Решением судьи обязали депутата опровергнуть слова в эфире того же канала и взыскать с него 1409,60 гривень судебного сбора в пользу истца – Виктора Гандзюка.

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Суд, Илья Кива, Дело Гандзюк, Убийство Гандзюк.
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