Разумков: Рада может за день пройти все "банковские" поправки

Новости Украины:ВРУ может за один день пройти все поправки к законопроекту о "банках".

Верховная Рада может за один день пройти все поправки к законопроекту №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в случае применения спецпроцедуры рассмотрения.

Об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков во время брифинга 30 апреля.

"На самом деле вопросы, которые выносятся на внеочередные заседания, должны быть полностью рассмотрены. Поэтому я думаю, что Верховная Рада будет идти по этой процедуре, по полной таблице. Сейчас мне трудно сказать, сколько там будет в конечном варианте поправок, сколько учтено. Я думаю, что там выходит около 300-400 правок - это теоретически возможно пройти за день", - отметил Разумков.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Закон, в частности, сделает невозможной отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возвращение несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.

27 апреля Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Согласно закону "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно противодействия злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", специальная процедура рассмотрения во втором чтении законопроектов, к которым поступило более 500 поправок, предусматривает сбор подписей не менее 150-ти депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю ВР, после чего Рада на ближайшем заседании должна проголосовать 226 голосами за запуск этой спецпроцедуры.

27 апреля председатель депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время программы "Свобода слова" на телеканале ICTV предположил, что финальное голосование во втором чтении за законопроект №2571-д может состояться 10-11 мая.