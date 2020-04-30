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Маас: Пандемия не должна быть отговоркой от решений "норманди"

Маас: Пандемия не должна быть отговоркой от решений "норманди"
19:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Пандемия наносит большой вред людям и усложняет реализацию договоренности парижского саммита нормандской четверки.

Пандемия наносит большой вред людям, в частности на востоке Украины, и усложняет реализацию договоренности парижского 2019 года саммита нормандской четверки, но это не должно быть основанием, чтобы ничего не делать.

Об этом заявил после видеоконференции министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России глава МИД ФРГ Гайко Маас.

"Пандемия COVID-19 не облегчила воплощение в жизнь вещей, которые были согласованы лидерами для востока Украины. Но пандемия не должна стать отговоркой... Наоборот, пандемия коронавируса должна стать звонком для того, чтобы еще скорее найти решение", - подчеркнул Маас.

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В частности, забота о здоровье людей не должна использоваться как аргумент для того, что бы препятствовать работе СММ ОБСЕ в сепаратистских регионах, подчеркнул Маас. СММ должна иметь возможность работать без помех и ограничений, - сказал он. Это же касается доступа Международной организации Красного Креста.

Маас считает необходимым открытие линии разграничения, чтобы люди, прежде всего пожилые, могли иметь доступ в учреждения здравоохранения и получать пенсии. Также говорилось о создании новых пунктов пропуска, ведь "пять пунктов на более 400 км - это слишком мало", считает немецкий министр.

В целом, по его словам, в последнее время очень много задержек в выполнении договоренностей, которые можно выполнить, несмотря на пандемию.

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Основным же остается достижение устойчивого режима прекращения огня, которое должно быть верифицированным. Детали нового перемирия должна согласовать ТКГ. Летние месяцы нужно использовать для восстановления разрушенной инфраструктуры. Также надо ускорить разминирование, в чем Украина уже много сделала. Среди перечисленных Маасом задач - продолжение и интенсификация процесса обмена удерживаемыми лицами.

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Германия, Украина, МИД.
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