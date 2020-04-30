Маас: Пандемия не должна быть отговоркой от решений "норманди"

Новости Украины:Пандемия наносит большой вред людям и усложняет реализацию договоренности парижского саммита нормандской четверки.

Пандемия наносит большой вред людям, в частности на востоке Украины, и усложняет реализацию договоренности парижского 2019 года саммита нормандской четверки, но это не должно быть основанием, чтобы ничего не делать.

Об этом заявил после видеоконференции министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России глава МИД ФРГ Гайко Маас.

"Пандемия COVID-19 не облегчила воплощение в жизнь вещей, которые были согласованы лидерами для востока Украины. Но пандемия не должна стать отговоркой... Наоборот, пандемия коронавируса должна стать звонком для того, чтобы еще скорее найти решение", - подчеркнул Маас.

В частности, забота о здоровье людей не должна использоваться как аргумент для того, что бы препятствовать работе СММ ОБСЕ в сепаратистских регионах, подчеркнул Маас. СММ должна иметь возможность работать без помех и ограничений, - сказал он. Это же касается доступа Международной организации Красного Креста.

Маас считает необходимым открытие линии разграничения, чтобы люди, прежде всего пожилые, могли иметь доступ в учреждения здравоохранения и получать пенсии. Также говорилось о создании новых пунктов пропуска, ведь "пять пунктов на более 400 км - это слишком мало", считает немецкий министр.

В целом, по его словам, в последнее время очень много задержек в выполнении договоренностей, которые можно выполнить, несмотря на пандемию.

Основным же остается достижение устойчивого режима прекращения огня, которое должно быть верифицированным. Детали нового перемирия должна согласовать ТКГ. Летние месяцы нужно использовать для восстановления разрушенной инфраструктуры. Также надо ускорить разминирование, в чем Украина уже много сделала. Среди перечисленных Маасом задач - продолжение и интенсификация процесса обмена удерживаемыми лицами.