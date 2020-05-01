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Сезонные работы: Украина начала переговоры с европейскими странами об отправке заробитчан

Сезонные работы: Украина начала переговоры с европейскими странами об отправке заробитчан
08:06 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Вадим Пристайко уже провел ряд телефонных разговоров с чиновниками стран ЕС.

Правительственный офис начал работу касательно переговоров с европейскими странами, которые выражают желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

Об этом говорится в сообщении на странице Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook.

Отмечается, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко уже провел ряд телефонных разговоров с чиновниками стран ЕС, которые позволят сформировать единый эффективный механизм работы.

"Премьер-министр Украины уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами про организованные поездки. Мы сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую возможность людям, которые хотят работать за границей", - прокомментировал Вадим Пристайко.

Пристайко о заробитчанах: Мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно

Как сообщалось, украинцы, которые работают за рубежом, в 2019 году перевели в Украину 15,8 млрд долл. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка, опубликованном на его сайте.

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Кабмин, Работа, Трудоустройство, Заробитчане, Вадим Пристайко.
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