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Пристайко о заробитчанах: Мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно

Пристайко о заробитчанах: Мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно
05:45 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Пристайко будет вести переговоры со странами, которые захотят пригласить заробитчан.

Переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сам Пристайко сказал в интервью сайту "Сегодня".

"Сегодня премьер-министр уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами об организованных поездках. Мы сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую возможность людям, которые хотят работать за границей. Этих людей ценят за границей, своим семьям в Украине они приносят доход", – сказал Пристайко.

По словам вице-премьера, в правительстве бы хотели, чтобы эти люди остались в Украине и внесли "вклад в экономику страны, например, построив свои фермы".

"Государству эти люди очень нужны. Они гибкие, активные, готовы выехать за тысячи километров от родного дома, чтобы зарабатывать. Ведь мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно", – сказал он.

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Пристайко повторил позицию правительства о том, что нет никакой речи о каких-либо запретах на выезд, и заявил, что чартеры для сезонных работников будут организовываться постоянно.

Однако, по его словам, важно понять разницу между заробитчанами, которые постоянно неорганизованно пересекают украинскую границу, чем усиливают риски угрозы новой вспышки коронавируса, и сезонными рабочими, которые едут за границу на 3-6 месяцев с выполнением условий обсервации и требований безопасности.

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"Вы же видите, какие области пострадали от коронавируса больше всего. Давайте говорить честно – это области вдоль границы. Поэтому, одно дело, когда мы говорим о сезонных работниках, которые едут на сезонные работы на 3-6 месяцев, имея медицинскую страховку, достойную зарплату, формы и условия работы, и делают это не первый год. В отношении таких сотрудников мы продолжаем вести переговоры с конкретными странами и будем обеспечивать эту организованную сезонную работу", – заявил он.

Вице-премьер отметил, что в Финляндии сезонные рабочие, которые туда приезжают, "проходят обязательную обсервацию, которую оплачивает правительство или компании, которые их нанимают".

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Позже Пристайко написал в Twitter, что он будет "координировать взаимодействие с коллегами в странах ЕС относительно организованного выезда за границу сезонных рабочих из Украины".

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Кабмин, Заробитчане, Вадим Пристайко.
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