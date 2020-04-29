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Ельченко: Из США планируется несколько спецрейсов для эвакуации украинцев

Ельченко: Из США планируется несколько спецрейсов для эвакуации украинцев
22:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Посольство Украины в США вместе с МАУ работают над возможностью запуска нескольких спецрейсов для возвращения украинцев домой.

Посольство Украины в США вместе с авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" работают над возможностью отправки нескольких дополнительных спецрейсов для возвращения украинских граждан домой уже в первых числах мая.

Об этом во время онлайн-конференции 29 апреля, организованной Американско-украинском деловым советом (USUBC) рассказал посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Мы с "Международными авиалиниями Украины" пытаемся организовать серию специальных рейсов в первые дни мая из Майами, Нью-Йорка и, наверное, других городов", - отметил украинский посол. 

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В этой связи он подчеркнул, что в период с начала пандемии из США было репатриировано почти 1,2 тыс. граждан Украины четырьмя авиарейсами из Нью-Йорка, Вашингтона, а также Майами. В то же время, по состоянию на данный момент, просьбу о помощи выразило еще примерно такое же количество украинских граждан.

"Сейчас мы имеем еще около 1200 человек, зарегистрированных в нашем списке в посольстве - тех, кто или нуждается в нашей поддержке, или желает вернуться в Украину как можно скорее", - отметил посол.

Он заверил, что сейчас над этим работает большая часть дипломатов Посольства Украины в США. Параллельно, заметил Ельченко, посольство сотрудничает с американскими партнерами с целью расширения поддержки для Украины в период пандемии.

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"Мы благодарны американской стороне за предоставление дополнительных $9,1 млн в качестве гуманитарной поддержки и помощи в сфере здравоохранения Украины в контексте противостояния COVID-19", - отметил посол.

В этой связи он сообщил, что будет обсуждать с руководством USAID возможности для увеличения этой помощи.

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Украина, США, Эвакуация.
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