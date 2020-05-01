Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о карантине: Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь
Зеленский о карантине: Мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь
Глава дипломатии ЕС: Пандемия не повлияет на санкции против РФ
Глава дипломатии ЕС: Пандемия не повлияет на санкции против РФ
В составе сборной Украины по биатлону много сюрпризов
В составе сборной Украины по биатлону много сюрпризов
На продажу выставлен уникальный выставочный Ferrari F50 (Фото)
На продажу выставлен уникальный выставочный Ferrari F50 (Фото)

Пристайко о трудовых мигрантах: К нам уже обратилось несколько стран

Пристайко о трудовых мигрантах: К нам уже обратилось несколько стран
19:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко рассказал о результатах переговоров с Австрией и Финляндией об украинских трудовых мигрантах.

В Австрии ожидают приезда более 800 сезонных рабочих из Украины, а в Финляндии "тысяч".

Об этом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко сказал во время онлайн-брифинга по координации вопросов по организованному выезду сезонных рабочих.

Пристайко отметил, что именно сейчас остро возникла необходимость в украинских сезонных рабочих, потому что работы по сбору урожая начинаются в конце весны и в начале лета.

"На этом этапе к нам уже обратилось несколько правительств с тем, что ожидаются организованные группы украинцев", - сказал он.

Также Пристайко отметил, что по этому поводу вчера вечером он провел телефонный разговор с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. "Разговор ведется о ровно 802 персонах наших работников, которых ожидают 44 фирмы, точная есть цифра, у нас есть перечень их, с которыми непосредственно работаем", - сказал он.

Карантин: НБУ пересмотрел прогноз объема денежных переводов трудовых мигрантов

Пристайко сообщил, что в понедельник, 3 мая, должен состояться разговор с представителями Финляндии. "И там действительно мы говорим о большой части наших людей. Там ведется разговор о тысячах людей для трудоустройства. Мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые наверняка придется совершить нашим авиалиниям, чтобы перевезти значительную группу людей", - сказал он.

Кроме того, на очереди переговоры с Польшей, Германией и Чехией. "Это вообще страны вокруг Украины. Эта работа планомерная. Мы призываем всех представителей этих стран связываться, и уже это происходит", - сказал Пристайко.

Пристайко о заробитчанах: Мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно

Вместе с тем, в Украине ведутся разговоры с Министерством внутренних дел, Государственной пограничной службой, Министерством инфраструктуры, Офисом президента и перевозчиками и ассоциациями, которые трудоустраивают украинцев за рубежом.

Кроме того, Пристайко рассказал, что 30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с послом Израиля Джоэлем Лионом и обсудил сколько конкретно людей ожидается и какие будут условия трудоустройства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Финляндия, Австрия, Заробитчане, Трудовая миграция, Вадим Пристайко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать
02 С Днем труда: красивые поздравления с 1 мая
03 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
04 В Египте произошел масштабный теракт, много погибших и раненых
05 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
День в ООС: боевики стреляли из минометов, двое военнослужащих ВСУ ранены
Ситуация на фронте: двое бойцов ВСУ ранены
Убытки от пандемии: Евросоюз беднеет быстрее, чем остальной мир
Убытки от пандемии: Евросоюз беднеет быстрее, чем остальной мир
Недорогой смартфон OnePlus Z получит процессор от компании Qualcomm (Фото)
Недорогой смартфон OnePlus Z получит процессор от компании Qualcomm (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь