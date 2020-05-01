Пристайко о трудовых мигрантах: К нам уже обратилось несколько стран

Новости Украины:Пристайко рассказал о результатах переговоров с Австрией и Финляндией об украинских трудовых мигрантах.

В Австрии ожидают приезда более 800 сезонных рабочих из Украины, а в Финляндии "тысяч".

Об этом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко сказал во время онлайн-брифинга по координации вопросов по организованному выезду сезонных рабочих.

Пристайко отметил, что именно сейчас остро возникла необходимость в украинских сезонных рабочих, потому что работы по сбору урожая начинаются в конце весны и в начале лета.

"На этом этапе к нам уже обратилось несколько правительств с тем, что ожидаются организованные группы украинцев", - сказал он.

Также Пристайко отметил, что по этому поводу вчера вечером он провел телефонный разговор с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. "Разговор ведется о ровно 802 персонах наших работников, которых ожидают 44 фирмы, точная есть цифра, у нас есть перечень их, с которыми непосредственно работаем", - сказал он.

Пристайко сообщил, что в понедельник, 3 мая, должен состояться разговор с представителями Финляндии. "И там действительно мы говорим о большой части наших людей. Там ведется разговор о тысячах людей для трудоустройства. Мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые наверняка придется совершить нашим авиалиниям, чтобы перевезти значительную группу людей", - сказал он.

Кроме того, на очереди переговоры с Польшей, Германией и Чехией. "Это вообще страны вокруг Украины. Эта работа планомерная. Мы призываем всех представителей этих стран связываться, и уже это происходит", - сказал Пристайко.

Вместе с тем, в Украине ведутся разговоры с Министерством внутренних дел, Государственной пограничной службой, Министерством инфраструктуры, Офисом президента и перевозчиками и ассоциациями, которые трудоустраивают украинцев за рубежом.

Кроме того, Пристайко рассказал, что 30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с послом Израиля Джоэлем Лионом и обсудил сколько конкретно людей ожидается и какие будут условия трудоустройства.