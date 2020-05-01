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Онлайн-встреча глав МИД стран "нормандской четверки": комментарий ЕС

Онлайн-встреча глав МИД стран "нормандской четверки": комментарий ЕС
19:31 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В ЕС отреагировали на "нормандскую" онлайн-встречу глав МИД

В Европейском Союзе поддерживают реализацию мероприятий, согласованных на парижском саммите "нормандской четверки", и подчеркивают необходимость полного выполнения минских соглашений, особенно на фоне пандемии коронавируса.

Об этом написал в своем микроблоге в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя вчерашнюю "нормандскую" онлайн-встречу глав МИД, передает УНН.

"Внимательно следил за вчерашней нормандской встречей. Полная поддержка ЕС в реализации мероприятий, согласованных на парижском саммите 9/12/19. Необходимо продолжать работу по полному выполнению минских соглашений, включая прочное и всеобъемлющее прекращение огня. Еще более срочно, учитывая COVID-19", - написал Боррель.

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30 апреля состоялись переговоры министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции.

Во время встречи онлайн министры обсудили вопросы безопасности относительно урегулирования ситуации на востоке Украины.

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ЕС, Нормандский формат, Жозеп Боррель.
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