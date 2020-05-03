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МИД: Преследование Россией крымскотатарских СМИ и блогеров вызывает особую тревогу

МИД: Преследование Россией крымскотатарских СМИ и блогеров вызывает особую тревогу
14:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Украина призвала усилить давление на РФ для освобождения крымскотатарских журналистов.

Во Всемирный день свободы печати Министерство иностранных дел призвало мировое сообщество усилить давление на РФ с целью освобождения незаконно задержанных крымскотатарских журналистов. Об этом говорится в заявлении МИД в Twitter, передаёт УНН.

"Во Всемирный день свободы прессы мы призываем международное сообщество усилить давление на российские власти с целью освобождения крымскотатарских журналистов Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Наримана Мемединова и активиста движения за гражданские права Сервера Мустафаева", — сказано в заявлении.

Дипломаты подчеркнули, что международное сообщество должно усилить давление, чтобы "помешать российской оккупационной администрации ограничивать свободу слова во временно оккупированном Крыму, нарушать права журналистов и свободу прессы".

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"Преследование крымскотатарских СМИ и блогеров вызывает особую тревогу", — отметили в министерстве.

Напомним, 3 мая ежегодно с 1994 года отмечают Всемирный день свободы печати.

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Россия, МИД, СМИ, Крымские татары, Оккупированный Крым.
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