Гончарук о коррупции в Кабмине: Вычистить эти Авгиевы конюшни за 6 месяцев - не реально

Новости Украины:Гончарук признался, почему не смог "вычистить Авгиевы конюшни" в Кабмине.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук пожаловался, что в Украине сформировался настолько высокий уровень коррупции, что за тот короткий срок, который он занимал должность главы правительства, было невозможно что-то изменить к лучшему.

Об этом Гончарук рассказал в интервью "Радио Свобода"

"Когда мне говорят сейчас, что вот, коррупцию до сих пор не побороли... Мы - в правительстве на топ-уровне. Я уверен, что наша команда, которую я сформировал для работы в правительстве, она не воровала. Я уверен в этом абсолютно! Но вычистить эти Авгиевы конюшни за 6 месяцев - нереально. Особенно, если учитывать, что в судах у тебя - полная "жесть", а правоохранительные органы часто сами и возглавляют эту коррупцию", - сказал он.

Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра 4 марта.