Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 12 000
В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 12 000
В Украине разрешили проведение плановых операций
В Украине разрешили проведение плановых операций
Шахтер надеется на возобновление сезона в мае
Шахтер надеется на возобновление сезона в мае
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 мая

Послы G7 выступили в защиту антикоррупционных органов в Украине

Послы G7 выступили в защиту антикоррупционных органов в Украине
11:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Законодательство, нарушающее независимость антикоррупционных органов Украины, угрожает реформам и поддержке международного сообщества.

Законодательство, которое нарушало бы независимость антикоррупционных учреждений Украины, угрожает траектории реформ страны и поддержке со стороны международного сообщества, заявляют послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине.

"США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, ЕС продолжают поддерживать независимые антикоррупционные учреждения Украины и их преданность делу борьбы с коррупцией на наивысших уровнях. Мы поддерживаем то, чего украинский народ требовал во время Революции Достоинства и продолжает требовать каждый день с того времени. Законодательство, которое бы нарушало независимость этих институций, угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества", - говорится в заявлении, опубликованном на странице послов G7 в Украине в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, парламентский комитет вопросам правоохранительной деятельности на этой неделе рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах". Его авторы предлагают исправить неточности в законах "О госохране органов госвласти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О НАБУ ", "О Госбюро расследований", а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона "О предотвращении коррупции".

НАПК в первом квартале 2020 привлекло к ответственности более тысячи человек

Предлагается, в частности, дополнить закон "О НАБУ" положением о том, что одним из оснований освобождения директора НАБУ (с момента основания – Артем Сытник) с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Реформы, Коррупция, НАБУ, G7.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве перекроют еще один путепровод
02 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
03 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
04 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
05 В Черновцах сильный дождь затопил десятки улиц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грозы, град и шквалы: украинцев предупреждают об ухудшении погоды
Грозы, град и шквалы: в Украине резко испортится погода
Карта коронавируса в Украине и мире 4 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Что происходит с организмом человека, который выздоровел от коронавируса
Что происходит с организмом, который выздоровел от COVID-19
Какого числа День матери 2020: история и традиции праздника
Какого числа День матери 2020: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь