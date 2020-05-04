Послы G7 выступили в защиту антикоррупционных органов в Украине

Новости Украины:Законодательство, нарушающее независимость антикоррупционных органов Украины, угрожает реформам и поддержке международного сообщества.

Законодательство, которое нарушало бы независимость антикоррупционных учреждений Украины, угрожает траектории реформ страны и поддержке со стороны международного сообщества, заявляют послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине.

"США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, ЕС продолжают поддерживать независимые антикоррупционные учреждения Украины и их преданность делу борьбы с коррупцией на наивысших уровнях. Мы поддерживаем то, чего украинский народ требовал во время Революции Достоинства и продолжает требовать каждый день с того времени. Законодательство, которое бы нарушало независимость этих институций, угрожает траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества", - говорится в заявлении, опубликованном на странице послов G7 в Украине в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, парламентский комитет вопросам правоохранительной деятельности на этой неделе рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах". Его авторы предлагают исправить неточности в законах "О госохране органов госвласти Украины и должностных лиц", "О прокуратуре", "О НАБУ ", "О Госбюро расследований", а также привести понятия, используемые в этих законах, в соответствие с положениями закона "О предотвращении коррупции".

Предлагается, в частности, дополнить закон "О НАБУ" положением о том, что одним из оснований освобождения директора НАБУ (с момента основания – Артем Сытник) с должности является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией.