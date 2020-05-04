Новости Украины:Экс-президента Украины Виктора Януковича снова вызывают на допрос из-за неявки.

Государственное бюро расследований повторно вызывает на допрос экс-президента Украины Виктора Януковича для проведения следственных действий и получения процессуального статуса.

Соответствующая повестка о вызове для проведения следственных действий размещена в пятницу на сайте ГБР.

"В связи с неявкой 30.04.2020 года… повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, 15 ч. 00 мин. 13 мая 2020 к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований… для получения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве",- говорится в сообщении.

Ранее Янукович вызывался на допрос 30 апреля.

В сообщении ГБР не указывается, идет ли речь о проведении следственных действий по "майдановским делам". Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить информацию, в рамках какого именного производства вызывается на допрос Янукович.