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Часть нардепов не получили зарплату за апрель из-за прогулов

Часть нардепов не получили зарплату за апрель из-за прогулов
12:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:60 депутатов Верховной Рады прогуляли в апреле более 30% голосований, и по закону зарплату за месяц им не должны выдавать.

Народным избранникам, которые более трети голосований пропустили, а таких депутатов в апреле оказалось 60, не возмещается их месячный заработок. Об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА".

"В апреле 60 депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте. Согласно принятым в октябре 2019 года парламентом изменений в законодательство теперь посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. Избранникам, которые пропустили более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с выполнением ими депутатских полномочий за соответствующий календарный месяц. Такое решение по депутатам предстоит принять в Комитете по вопросам Регламента депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины ", - говорится в сообщении.

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 Так, по данным ОПОРЫ, 100% голосований пропустили 16 депутатов, в частности Андрей Кожемякин (Батькивщина), Андрей Холодов (Слуга народа), Анжелика Лабунская (Батькивщина), Вадим Новинский (внефракционный), Вадим Столар (ОПЗЖ), Валерий Дубиль ( Батькивщина), Виктор Балога (За будущее), Виталий Данилов (Батькивщина), Григорий Немыря (Батькивщина), Мустафа Джемилев (Европейская солидарность), Олег Макаров (Голос), Александра Устинова (Голос), Олесь Довгий (внефракционный), Сергей Власенко ( Батькивщина), Сергей Рудык (внефракционный), Сергей Тарута (Батькивщина).

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Верховная Рада, Зарплата, Депутаты, Опора.
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