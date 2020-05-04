Стало известно, когда Рада может собраться на внеочередное заседание

Новости Украины:Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание в следующий вторник, 12 мая.

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится 12 мая, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Да, действительно заседание планируется на 12-е мая", - сказала Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, 4 мая.

Напомним, что депутатам Верховной Рады предстоит рассмотреть законопроект №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый "антиколомойский" закон). Благодаря упрощенной процедуре сравнительную таблицу из 16586 поправок удалось сжать до 230.

Верховная Рада не работает в пленарном режиме до конца карантина, но время от времени собирается на внеочередные заседания.

Как сообщалось, народным избранникам, которые более трети голосований пропустили, а таких депутатов в апреле оказалось 60, не возмещается их месячный заработок.