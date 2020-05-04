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Референдумы в Украине: ЦИК предоставило информацию комитету ВР

Референдумы в Украине: ЦИК предоставило информацию комитету ВР
17:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Комитет ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства получил ответ от ЦИК.

Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства получил ответ от Центральной избирательной комиссии о проведенных в Украине всеукраинских и местных референдумах.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ.

"На обращение Комитета поступила информация Центральной избирательной комиссии относительно проведенных на территории Украины всеукраинских и местных референдумов", - говорится в сообщении.

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Так, информация была предоставлена за период с 24 августа 1991 в виде сводных данных и в разрезе областей.

С подробной информацией можно ознакомиться по этой ссылке.

Как сообщалось, в Верховной Раде завершили работу над первым законопроектом из блока относительно народовластия - относительно всеукраинского референдума.

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Украина, ВРУ, ЦИК, Карантин.
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