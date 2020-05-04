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ВНО 2020: В Минобразования разрешили менять место сдачи

ВНО 2020: В Минобразования разрешили менять место сдачи
15:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с карант нными мерами в Украине разрешили менять место сдачи ВНО.

Минобразования разрешило участникам, которые проживают в другой области или на расстоянии свыше 150 км от учебного заведения, менять место сдачи ВНО.

Участники, проживающие в другой области или на расстоянии более 150 км от учебного заведения, смогут изменить место сдачи внешнего независимого оценивания.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, соответствующее письмо ведомство направило руководителям учебных заведений сегодня, 4 мая.

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"С 6 до 18 мая можно будет изменить указанное при регистрации для участия в ВНО место его сдачи. Такую возможность предоставляет Министерство образования и науки участникам, место жительства и учебное заведение которых находятся в различных областях, или на расстоянии более 150 километров одно от другого", - говорится в сообщении.

"Ученики школ-интернатов, учреждений профессионально-технического, профессионального ппредвысшего и высшего образования, которые на время карантина поехали домой в другую область или на большое расстояние от своего учебного заведения, могут иметь неудобства с доездом в населенный пункт, указанный ими ранее при регистрации. Поэтому мы даем им возможность сдать тестирование в ближайшем к ним пункте проведения ВНО", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Отмечается, что новое место прохождения ВНО может быть в населенном пункте, который максимально приближен к месту жительства или пребывания участников.

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"Изменить место прохождения ВНО участники могут, обратившись к руководителю своего учебного заведения и указав место своего нахождения во время прохождения сессии ВНО. Руководители учебных заведений со своей стороны должны внести изменения в регистрационные данные", - сообщили в Минобразования.

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Украина, ВНО, МОН, Карантин.
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