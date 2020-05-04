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Зеленский: Если в Украине преждевременно смягчить карантин, то погибнут 120 тыс человек

Зеленский: Если в Украине преждевременно смягчить карантин, то погибнут 120 тыс человек
18:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский высказался, касательно последствий при скоростном смягчении карантина в Украине.

От преждевременного смягчения карантина до конца года в Украине могут погибнуть 120 тысяч человек. Несмотря на негативное влияние на экономику, смягчение карантина будет поэтапным.

Об этом заявил в видеообращении Президент Владимир Зеленский.

"Да, есть негативное влияние карантина на экономику, потери от него болезненны. Но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности катастрофические. Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному нам ритму жизни, это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года.

Сколько составили убытки жителей Земли из-за коронавируса: в ООН подсчитали

Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным, оно поэтапное", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины принял постановление о продолжении в Украине карантина до 22 мая и смягчении карантина с 11 мая.

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Украина, Карантин, Коронавирус.
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