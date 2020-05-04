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Ермак: закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время

Ермак: закон о банковской деятельности будет принят в ближайшее время
19:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Андрей Ермак убежден, что необходимый законопроект "о банковской деятельности" будет принят Верховной Радой в ближайшее время.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что необходимый для заключения нового соглашения с МВФ законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) будет принят Верховной Радой в ближайшее время.

"Некоторые политические силы пытались заблокировать его принятие, было внесено рекордное количество поправок. Но это нас не остановило, и парламент принял решение, которое дает возможность избежать злоупотребления демократическими процедурами. Парламент принял изменения в регламент, которые дают возможность рассмотреть этот закон во втором чтении по упрощенной процедуре, и я считаю, что это произойдет в ближайшее время", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник.

Ермак указал, что даже некоторые депутаты из провластной партии "Слуга народа" не голосовали за этот закон и выступают против. "Но для большинства, и для большинства людей в Украине сегодня это очень важно. Для нас Украина и ее интересы в этом случае важнее фракции. Я уверен, что этот закон будет принят нашим парламентом, и мы получим первый транш средств от МВФ", - подчеркнул он.

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Глава ОП отметил, что парламент, президент и правительство Украины настойчиво идут по пути выполнения всех условий в соответствии с программой МВФ. "В рамках этого наш парламент недавно принял, уже окончательно, закон о рынке земли. Теперь нашим приоритетом является принятие банковского закона", - сказал он.

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НБУ, Банки, Андрей Ермак.
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