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Президент: украинская медицина фактически находится в шаге от комы

Президент: украинская медицина фактически находится в шаге от комы
18:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Задача государства сейчас – не сворачивать реформу, а исправить ее ошибки, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении оценил ситуацию в медицинской сфере.

"Обычно мы обращаемся к врачам за помощью. Сегодня о помощи молят они", – так о глобальной ситуации в украинской медицине во время второго этапа реформы высказался Зеленский, говорится в сообщении ОП в Telegram.

Зеленский отметил, что сегодня тема COVID-19 заполонила все пространство, но нельзя забывать о глобальной ситуации в медицинской отрасли Украины, ведь сегодня "наши медики оказались под ударом".

Отчет МВД: сколько в Украине сотрудников структур, которые болеют Covid-19

"Фейсбук, Инстаграм и мой рабочий стол заполнены обращениями больничных коллективов со всех уголков нашей страны. Все они касаются второго этапа медицинской реформы .... Мы создали рабочую группу, куда вошли академики, профессора и заслуженные врачи нашей страны. Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, задачей является сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки.

"В частности, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы по Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Все это вызывает ряд вопросов. Почему вместо того, чтобы спасать жизни других людей, медики вынуждены думать о собственном выживании Почему тарифы составляли не профильные врачи, а чиновники, без глубинного понимания процесса? Каким образом один вызов скорой фактически оценили аж в 75 гривен?" - спросил Зеленский.

Среди прочего, он отметил, что областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн, а большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров - на грани закрытия.

Зеленский: Если в Украине преждевременно смягчить карантин, то погибнут 120 тыс человек

"Я не могу всего этого допустить. Я не могу допустить сокращения бригад скорой помощи ... Я не могу допустить, чтобы квалифицированные детские врачи уехали за границу и был катастрофический рост детской смертности. Или чтобы в ближайшие два года заболеваемость туберкулезом возросла на треть. Мы не можем всего этого допустить, иначе это будет называться не реформа, а диверсия", - подчеркнул президент.

"Я призываю министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады Украины и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов. Нам нужно не свертывание реформы, а ее улучшение. Признание ошибок и их исправления", - заявил Зеленский.

По его словам, с начала эпидемии коронавируса он видит, что украинская медицинская отрасль "не просто уязвима, а фактически находится в шаге от комы".

Как известно, 1 апреля 2020 года в Украине стартовал второй этап реформы системы здравоохранения. Он заключается в том, что практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны будут получать средства по прямому договору с НСЗУ.

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Украина, Реформы, Медики, Владимир Зеленский, ОП.
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