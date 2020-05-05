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Разумков рассказал о работе Рады после смягчения карантина

Разумков рассказал о работе Рады после смягчения карантина
00:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:После смягчения карантина Рада заработает в обычном режиме.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Верховная Рада вернется к стандартному режиму работы после смягчения карантина.

Такое мнение спикер выразил в эфире телеканала "Украина 24" вечером 4 мая.

"Я думаю, что как только будет смягчен карантин, есть много мнений по этому поводу, и многие народные депутаты поддерживают инициативу - вернуться к стандартному режиму работы Верховной Рады, к которому привыкли и наши с вами телезрители, и, в принципе, Украина. То есть недели пленарные, недели комитетские так называемые и работа в регионах", - сказал Разумков.

Он уточнил, что работа в регионах будет оставаться ограниченной, поскольку проводить большие встречи пока не позволяет режим карантина.

"Однако, тем не менее, народные депутаты продолжали работать на своих округах, особенно это касается мажоритарщиков. Даже так называемые списочники (народные депутаты, которые были избраны в ВР по партийным спискам - ред.) так же продолжали работать в своих городах, регионах, областях и помогать чем могли нашим согражданам", - отметил Разумков.

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Как сообщалось ранее, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 12 марта подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни".

Кабинет министров 25 марта, ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине с целью предупреждения распространения COVID-19 - на 30 дней.

Разумков 3 апреля внес изменения в распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни" и продлил его действие до конца карантина в Украине.

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Сегодня правительство продлило карантин до 22 мая, но с 11 мая вводится облегчение карантинных ограничений.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтвержден 12 331 случай COVID-19, в частности 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

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Верховная Рада, Карантин, Дмитрий Разумков.
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