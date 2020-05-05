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Порошенко о созыве внеочередного заседания Рады: Мы собрали 150 подписей

Порошенко о созыве внеочередного заседания Рады: Мы собрали 150 подписей
01:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Оппозиционные фракции и группы при поддержке трех депутатов от "Слуги народа" собрали 150 голосов для созыва внеочередного заседания Рады.

Народные депутаты фракций "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина", "Голос", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и члены депутатских групп "За будущее" и "Доверие" при поддержке трех парламентариев от "Слуги народа" собрали 150 подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, заявил сопредседатель "ЕС" Петр Порошенко.

"Я благодарю "Батькивщину", "Голос", которые в полном составе подписали подписные листы о созыве внеочередной сессии. Я благодарю все фракции парламента: "Доверие", "За будущее", "ОПЗЖ", "ЕС" и трем депутатам от "Слуги народа" которые вопреки воле фракции поставили подписи". У меня есть хорошая новость: мы собрали 150 подписей в условиях, когда "Слуга народа" блокировала, потому что получила команду не подписывать и не выносить на рассмотрение (законопроекты - ред.). Завтра эти подписи будут сданы в Верховную Раду. Мы требуем, чтобы уже на этой неделе они были проголосованы", - заявил Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Как сказал сопредседатель "ЕС", подписанты требуют рассмотреть три законопроекта. Первый из них предусматривает выплату медработнику по страховке в случае заболевания 200 тыс. грн, а в случае его смерти выплата составит 1,5 млн грн. Вторая инициатива касается тест-систем и третья - выплату надбавок к заработным платам медработников, вовлеченных в противоэпидемические мероприятия.

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"Мы надеемся, что не позже пятницы, а лучше в четверг председатель Верховной Рады созовет внеочередное заседание", - добавил политик.

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Все по теме:

Верховная Рада, Батькивщина, Петр Порошенко, Голос, Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ.
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