Годовщина окончания Второй мировой: Кулеба и глава МИД Эстонии обсудили защиту исторической правды

Новости Украины:Кулеба обсудил с главой МИД Эстонии защиту исторической правды от искажений Россией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре со своими коллегами из стран Балтии договорился о совместной защите исторической правды от искажений со стороны России во времена 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении пресс-центре министерства, передает УНН.

Эту тему украинский министр затронул в разговоре с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу. Эстония как непостоянный член Совета безопасности ООН в течение мая будет председательствовать в СБ.

"Стороны договорились прилагать усилия для противодействия распространению Россией искаженных исторических фактов, в т.ч. по годовщины окончания Второй мировой войны. Обсуждение в СБ ООН 8 мая темы Второй мировой войны имеет целью распространять правдивые факты о европейском историческом прошлом в качестве основы для мирного и дружественного сосуществования народов", — говорится в сообщении.

Кулеба поблагодарил за поддержку со стороны Эстонии относительно позиций и интересов Украины в рамках непостоянного членства Эстонии в СБ ООН в 2020-2021 годах и выразил надежду на эффективное взаимодействие при эстонском председательстве в Совбезе ООН в мае 2020 года, говорится в сообщении.

В свою очередь Глава МИД Эстонии заверил в неизменности поддержки Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил необходимость сохранения международного санкционного давления на РФ до полного выполнения Россией Минских договоренностей и деоккупации украинских территорий.

Ранее Украина и Латвия обсудили развитие экономического сотрудничества и торговли, а также ситуацию на Донбассе.