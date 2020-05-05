Разумков о нардепах, нарушающих карантин: Закон должен быть одним для всех

Новости Украины:Разумков отметил, что нарушавшие карантин депутаты должны понести ответственность..

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что депутаты, нарушившие правила карантина, должны нести ответственность не только финансовую, но и политическую.

Об этом сказал Разумков в понедельник вечером в эфире телеканала "Украина-24".

"Если есть нарушения закона, несмотря на то, кто является собственником или был собственником, кто был посетителем. Тут закон должен быть одним для всех и если эти факты есть, а мы видим, глаза не обманешь, то я думаю, что надо нести ответственность и моральную, и политическую, и финансовую…, как это предусмотрено законом"- сказал он.

Как сообщалось, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что ресторан "Велюр" на ул. Льва Толстого в Киеве, входящий в сеть ресторанов "Наша карта", которую связывают с народным депутатом из фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко (на сайте сети указано, что Тищенко является президентом группы компаний "Наша карта" – ред.), продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.

Тищенко заявил, что "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон.