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Кличко: Мэры городов могут пойти на местные выборы единой политической силой

Кличко: Мэры городов могут пойти на местные выборы единой политической силой
05:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Мэры не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления.

Мэры городов и руководители органов местного самоуправления не исключают возможного участия в местных выборах в октябре 2020 года как единый политический проект. 

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Много местных, локальных партий, которые находятся по разным регионам. Многие из этих партий возглавляют лидеры местных общин, мэры городов. Эти партии сейчас работают в системе местного самоуправления, они не являются большими. Не секрет, что в парламенте сейчас идут разговоры чтобы ограничить участие них маленьких партий в местных выборах и чтобы все те представители небольших партий, мэры пошли баллотироваться от тех сил, которые сегодня представлены в парламенте. В этом направлении мэры волнуются и не исключают, что в данной ситуации (…) они могут быть презентованы в качестве представителей местного самоуправления", - заявил Кличко. 

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Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по-прежнему надеется, что в октябре 2020 года местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая временно оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской области.

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Виталий Кличко, Выборы, Местные выборы.
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