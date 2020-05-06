САП открыла дело против экс-генпрокурора Рябошапки

Новости Украины:САП открыла дело по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды Рябошапкой.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

"Внесены сведения в ЕРДР по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 (получение неправомерной выгоды)", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в САП в среду утром.

В прокуратуре уточнили, дело открыто на основании решения суда, и речь о подозрении пока не идет.

Рябошапка рассказал LB.ua, что ему стало известно об открытии производства несколько дней назад.

"Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они (САП) отказались, а потом через суд обязали. Это — типичная процедура", — отметил он.

Рябошапка также сказал, что не видел заявления бывшего прокурора Генпрокуратуры, по заявлению которого открыли производство. На вопрос, где сейчас находится эксгенпрокурор, он сказал, что не в Украине, а со своей семьей в Страсбурге (Франция).