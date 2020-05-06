Шмыгаль поручил Степанову заняться реализацией корректив к медреформе

Новости Украины:Министру здравоохранения поручено подготовить доклад опродлении и реализации медицинской реформы с коррективами, которые внес сегодня COVID-19.

Министру здравоохранения Максиму Степанову поручено подготовить доклад о продлении и реализации медицинской реформы с коррективами, которые внес сегодня коронавирус.

Об этом перед началом заседания Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Президент недавно анонсировал необходимость изменений в существующей модели и медицинской реформе, они должны быть как для людей, так и для врачей. Очень важно понимать, что медицинская реформа должна дать результат, который принесет улучшение и в работе медицинского персонала, и который принесет конкретно качественный результат для нас всех, для жителей Украины, которые могут стать пациентами нашей медицинской системы. Поэтому мы говорим о продолжении и реализации в полном объеме медицинской реформы с коррективами, которые внес сегодня коронавирус в то что мы видим — как работает медицинская система, потребности медицинской системы", — заявил премьер.

По его словам, в Украине не хотят терять ни одного врача, ведь на сегодня каждый врач важен.

"Поэтому поручаю министру здравоохранения Максиму Степанову как можно скорее проработать этот вопрос, доложить на заседании правительства, как только будете готовы четко структурировать, не останавливая медицинскую реформу", — сказал Шмыгаль.

Добавим, премьер также заявил, что до 11 мая бизнес должен быть готов к работе в новых условиях.