Невыплата зарплат медикам: Шмыгаль призвал губернаторов провести расследование

Новости Украины:Премьер-министр Украины призвал губернаторов расследовать причины невыплат заработной платы медикам.

Губернаторов, где врачам не выплатили положенную заработную плату медикам в размере 300%, призвали провести служебные расследования.

Об этом перед началом заседания Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наш анализ показывает, что не все Департаменты здравоохранения сработали правильно в том, как работать с медучреждениями, как начислять эту зарплат (на уровне 300% — ред.) и в марте, и в апреле. Поэтому прошу губернаторов провести соответствующие служебные расследования по начислению заработной платы врачам, которые борются с коронавирусом в тех заведениях, где есть коронавирус, и по результатам служебных расследований вынести дисциплинарные взыскания на руководителей Департаментов здравоохранения", — сказал премьер.

По его словам, в этом контексте правительство свои обязательства выполняет — средства перечислены в области, оттуда — на соответствующие медучреждения.

Как сообщалось, Шмыгаль поручил Степанову заняться измиениями к медреформе.