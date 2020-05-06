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Невыплата зарплат медикам: Шмыгаль призвал губернаторов провести расследование

Невыплата зарплат медикам: Шмыгаль призвал губернаторов провести расследование
14:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Премьер-министр Украины призвал губернаторов расследовать причины невыплат заработной платы медикам.

Губернаторов, где врачам не выплатили положенную заработную плату медикам в размере 300%, призвали провести служебные расследования.

Об этом перед началом заседания Кабинета министров Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наш анализ показывает, что не все Департаменты здравоохранения сработали правильно в том, как работать с медучреждениями, как начислять эту зарплат (на уровне 300% — ред.) и в марте, и в апреле. Поэтому прошу губернаторов провести соответствующие служебные расследования по начислению заработной платы врачам, которые борются с коронавирусом в тех заведениях, где есть коронавирус, и по результатам служебных расследований вынести дисциплинарные взыскания на руководителей Департаментов здравоохранения", — сказал премьер.

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По его словам, в этом контексте правительство свои обязательства выполняет — средства перечислены в области, оттуда — на соответствующие медучреждения.

Как сообщалось, Шмыгаль поручил Степанову заняться измиениями к медреформе.

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Украина, Медики, Зарплаты.
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