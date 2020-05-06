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Закон о территориальных общинах: Правительство утвердило перспективные планы четырех областей

Закон о территориальных общинах: Правительство утвердило перспективные планы четырех областей
15:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Кабмин

Новости Украины:Кабмин на заседании утвердил четыре плана территорий общин Винницкой области, Черновицкой области, Черкасской и Донецкой области.

Кабинет министров на заседании в среду утвердил четыре перспективные планы территорий общин Винницкой области, Черновицкой области, Черкасской и Донецкой области.

"Проекты распоряжений разработаны в соответствии с ч. 3 ст. 11 Закона Украины о добровольном объединении территориальных общин. Проектами распоряжений предлагается утвердить перспективные планы формирования территорий общин Винницкой области, Черновицкой области, Черкасской и Донецкой областей в соответствии с критериями, методиками и формированиями способных территориальных общин и с охватом всей территории области", — сказал докладчик, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По его словам, принятие расспоряжений обеспечит формирование и функционирование способных территориальных общин зазначении областей, способных оказывать населению качественные услуги.

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Правительство поддержало проекте распоряжений с доработкой в однодневный срок.

Как сообщалось, Шмыгаль призвал глав ОГА провести расследование из-за невыплаты зарплат медикам.

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ВРУ, Кабмин, ОП.
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