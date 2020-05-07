Нардепы собираются на внеочередное заседание Рады: что на повестке дня

Новости Украины:Верховная Рада сегодня проведет пленарное заседание, на котором рассмотрит два вопроса.

Верховная Рада Украины соберется на внеочередное пленарное заседание 7 мая в 14:00.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает информационное управление ВР.

"В связи с требованием 156 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14 часов 7 мая 2020 года", – говорится в распоряжении.

При этом определено, что на этом заседании будут рассмотрены два законопроекта: «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19» (№3380) и «О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней)» (№ 3376).

Как сообщалось, фракция "Европейская солидарность" собрала подписи 150 народных депутатов для созыва внеочередного заседания Верховной Рады с целью принятия законопроектов о страховании медиков и массовом тестировании на коронавирус.