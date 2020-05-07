Премьер хочет, чтобы у каждого министра был зам по цифровому развитию

Все министерства в течение двух недель должны создать должность заместителя министра по цифровому развитию, сообщил премьер-министр Денис Шмылать по итогам совещания по цифровой трансформации.
"По итогам совещания поручил всем министерствам на протяжении двух недель создать должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а также в месячный срок внести на рассмотрение кандидатуры на эту должность", - написал Шмыгать в Телеграм-канале в четверг.
Шмыгаль отметил, что "реформа любой сферы в современных условиях невозможна без применения цифровых технологий".
По его словам, опыт многих стран Европейского Союза показывает, что цифровые реформы позволили достичь значительного экономического и социального эффекта.