Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве выявили 24 новых случая коронавируса: ситуация по районам
В Киеве выявили 24 новых случая коронавируса: ситуация по районам
В Украине увеличились международные резервы
В Украине увеличились международные резервы
Украинская спортсменка не может вернуться из Африки
Украинская спортсменка не может вернуться из Африки
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 мая

Премьер хочет, чтобы у каждого министра был зам по цифровому развитию

Премьер хочет, чтобы у каждого министра был зам по цифровому развитию
13:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Все министерства за 2 недели создадут должность замминистра по цифровому развитию.

Все министерства в течение двух недель должны создать должность заместителя министра по цифровому развитию, сообщил премьер-министр Денис Шмылать по итогам совещания по цифровой трансформации.

"По итогам совещания поручил всем министерствам на протяжении двух недель создать должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а также в месячный срок внести на рассмотрение кандидатуры на эту должность", - написал Шмыгать в Телеграм-канале в четверг.

Шмыгаль отметил, что "реформа любой сферы в современных условиях невозможна без применения цифровых технологий".

Шмыгаль: Ослабление карантина - это месседж для бизнеса

По его словам, опыт многих стран Европейского Союза показывает, что цифровые реформы позволили достичь значительного экономического и социального эффекта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Министерства, Денис Шмыгаль, Диджитализация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
03 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
04 COVID-19: Госдеп США обвинил Медведчука в распространении российских фейков в Украине
05 Прогноз погоды: в Украине будет дождливо, холодно и ветрено
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: за сутки подтверждено более 90 тысяч случаев COVID-19
За сутки подтверждено более 90 тысяч случаев COVID-19
Помощник Папы Римского заболел коронавирусом
Помощник Папы Римского заболел коронавирусом
Карта коронавируса в Украине и мире 7 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Популярные интерактивные дудлы Google: компания представила новый Doodle
Популярные интерактивные дудлы Google: компания представила новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь