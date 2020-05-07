Не получилось: РФ в ПАСЕ активно пыталась заблокировать инициативу Украины

Новости Украины:Сегодня на заседании ПАСЕ Россия активно пыталась заблокировать инициативу Украины по созданию отчета о вооруженной агрессии.

На сегодняшнем заседании Бюро и постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, Россия попыталась заблокировать инициативу Украины по созданию отчета о вооруженной агрессии, но потерпела поражение. Об этом в видеообращении на Facebook сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"С важного, что было на бюро и постоянном комитете — это то, что именно там утверждают поддержку определенным инициативам отчетам, резолюций, и украинская делегация на январской сессии подала таких несколько моушенов. Я рада рассказать, что два моушена от украинской делегации сегодня получили одобрение и рекомендацию бюро постоянного комитета для направления их в комитеты для создания репортов", — рассказала Ясько.

По ее словам, одним из таких есть документ Марины Бабиной, который касается прав женщин, еще один авторства Леси Василенко, касается вооруженных конфликтов и вреда, который они наносят окружающей среде.

"Большинство людей, входящих в бюро, поддержали моушен Леси Василенко.

Однако Петр Толстой, глава российской делегации в ПАСЕ, опротестовал это, сказал, что он считает этот репорт не должен быть создан, что это не должно рассматриваться, потому что сейчас есть другие приоритеты. Несмотря на это бюро это одобрило и все было хорошо", — отметила нардеп.

Она пояснила, что обычно бюро одобряет инициативу, затем постоянный комитет смотрит на решение бюро и одобряет его.

"Как правило, постоянный комитет одобряет то, что произошло на бюро, но не сегодня. Сегодня на постоянном комитете, опять же, Петр Толстой опротестовал моушен, который уже был одобрен бюро и этот моушен, который касался вооруженной агрессии и вреда, который вооруженная агрессия несет для окружающей среды. Я выступила в защиту и в поддержку этого моушена, попросила всей членов постоянного комитета все же поддержать и слава Богу все же мы получили поддержку. Большинство членов постоянного комитета поддержали моушен украинской делегации", — добавила Ясько.

Как сообщалось, ранее на заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, украинские докладчики подчеркнули недопустимость политизации пандемии COVID-19 и защиты прав граждан на оккупированных территориях. Россия же посоветовала "не переживать за Донбасс и Крым".