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Делегация Украины в ТКГ: у Зеленского объяснили изменения в составе

Делегация Украины в ТКГ: у Зеленского объяснили изменения в составе
17:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Андрей Ермак во время встречи с представителями СМИ в четверг представил членов делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время встречи с представителями СМИ в четверг представил членов делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе.

По словам Ермака, решение о создании такой делегации было обусловлено отсутствием прогресса в переговорах по установлению мира в Украине и желанием украинской стороны активизировать работу ТКГ, передает пресс-служба ОПУ.

"Хочу напомнить, что три стороны сегодня представлены в Трехсторонней контактной группе. Чтобы не было никаких других разговоров, это для нас неизменно - это Украина, Россия и ОБСЕ. Никаких других представителей в ТКГ нет", - заявил руководитель Офиса Президента.

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Он также отметил, что партнеры Украины по "нормандскому формату" из Франции, Германии, России, а также ОБСЕ были проинформированы о решении по созданию такой делегации.

Руководитель ОП отметил, что ТКГ продолжает деятельность в четырех подгруппах: сфере безопасности, политической, гуманитарной и экономической.

"Я считаю, что этим шагом Украина еще раз демонстрирует большую серьезность и большие намерения, которые есть у нашей страны для выполнения "минских договоренностей". Во-вторых, мы демонстрируем, что мы хотим двигаться и не терять время. Как уже несколько раз говорил Президент, мы не собираемся годами вести безрезультатные переговоры", - подчеркнул он.

Со своей стороны вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников отметил, что новый состав делегации был сбалансирован: сейчас там есть представители парламента и представители правительства. Такой состав поможет усилить позиции Украины, убежден он.

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Кроме того, по мнению Резникова, наличие в делегации представителей различных органов власти будет способствовать прозрачности ее работы.

Первый заместитель главы делегации в ТКГ также заверил в неизменности позиции Украины относительно порядка установления мира и проведения выборов: сначала Россия должна передать контроль над украинской-российской границей, и только после этого можно будет перейти к политической части.

"Никаких выборов не может быть под дулами автоматов. Сначала - вопросы безопасности, сначала контроль над границей со стороны украинского правительства, возможно, с помощью каких международных институтов, но в любом случае - контроль, вопросы безопасности и только после этого - местные выборы", - отметил Резников.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе "перезагрузил" состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

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Украина, Президент, Делегация, ТКГ.
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