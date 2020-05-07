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Нарушения ПДД: Зеленский подписал закон об отмене штрафных баллов

Нарушения ПДД: Зеленский подписал закон об отмене штрафных баллов
18:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов".

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов" (№2809).

Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.

"7.05 возвращено с подписью от Президента", - отмечается на странице документа.

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Как сообщалось, Верховная Рада 24 апреля приняла закон, которым отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения (№2809).

Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата.

В частности, законом с КоАП исключены нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме. В частности, это касается пункта 21 части первой статьи 24 (Виды административных взысканий), части второй статьи 27 (Штраф), статьи 27-1 (Штрафные баллы), а также абзац второй части первой и второй статьи 122 КУоАП (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения).

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