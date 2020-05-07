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Только на зарплаты $1,3 млрд: Резников рассказал, сколько РФ тратит на содержание ОРДЛО

Только на зарплаты $1,3 млрд: Резников рассказал, сколько РФ тратит на содержание ОРДЛО
21:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Ежегодно российская доля в финансировании оккупационных режимов на востоке Украины увеличивается.

Российская Федерация в рамках содержания оккупационных режимов на территории Луганской и Донецкой областей тратит 1,3 млрд долларов только на зарплаты.

Как передает корреспондент, об этом на брифинге сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"На 62-63% бюджеты двух субъектов ("так называемые "ДНР" и "ЛНР") финансирует Российская Федерация, потому что они своими налогами и сборами собирают 37-38%, и каждый год эта цифра уменьшается. Раньше у них было 40%. Они получают свои зарплаты из бюджета РФ. 1 млрд 300 млн долларов по разным данным – это лишь финансирование зарплат", - отметил Резников.

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Как сообщалось, с 14 мая на заседание Трехсторонней контактной группы будут приглашать переселенцев как представителей оккупированных территорий Донбасса.

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Украина, РФ, ОРДЛО.
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