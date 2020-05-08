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Непредоставление ответа на депутатскй запрос: Раде рекомендуют ввести штрафы

Непредоставление ответа на депутатскй запрос: Раде рекомендуют ввести штрафы
14:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:В Украине за непредоставление ответа на депутатскй запрос ВРУ рекомендуют внести штрафы.

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу и в целом законопроект №3354 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усилении ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты, депутата местного совета.

Соответствующее решение было поддержано на заседании комитета.

"Ставлю на голосование предложение рекомендовать ВРУ принять законопроект 3354 за основу и в целом", - отметил глава комитета Денис Монастырский.

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Так, все присутствующие на заседании члены комитета поддержали данное решение.

Законопроектом предусматривается установить ответственность за непредоставление ответа на депутатское обращение, депутатский запрос, а также увеличить размер уже существующих санкций, предусмотренных в соответствующей статье за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты.

Так, за непредоставление ответа на обращение нардепа предусматривается штраф от 200 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное непредоставление ответа в течение года предусматривается штраф от 350 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Нарушение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос будет караться штрафом от 400 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан. 

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Законопроектом также предлагается усиление ответственности за невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации. Такие действия будут караться штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщалось, Комитет избирателей Украины проанализировал участие народных депутатов в голосованиях Верховной Рады, начиная с 1 января 2020 года. Так, в рейтинг антилидеров попали представители крупного бизнеса, а также нардеп из "Слуги народа" Александр Дубинский.

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Украина, Штраф, ВР, Рада.
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