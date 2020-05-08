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Медреформа в Украине: Комитет Рады планирует заслушать план Степанова

Медреформа в Украине: Комитет Рады планирует заслушать план Степанова
14:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Википедия

Новости Украины:В Раде планируют заслушать информацию министра здравоохранением Украины, касательно плана устранения недостатков второга этапа медреформы.

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования во время заседании 8 мая планирует заслушать информацию министра здравоохранения Максима Степанова и в. и. о. председателя Национальной службы здоровья Оксаны Мовчан относительно плана выполнения поручения Президента об устранении недостатков во введении второго этапа медреформы.

Об этом сообщил председатель комитета Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24", сообщает корреспондент.

"Мы сегодня хотим заслушать от министра здравоохранения, как он будет внедрять поручения Президента, а оно заключалось в том, чтобы сохранить все "плюсы" реформы и исправить все недостатки. Мы сегодня хотим услышать план Министерства здравоохранения и план Национальной службы здоровья Украины. Потому что никто не собирается ликвидировать НСЗУ. Потому что служба, как была, так и остается основным компонентом реформы, это финансовая структура, которая должна платить и финансировать медицинские учреждения. То есть мы хотим услышать от главы Министерства здравоохранения и исполняющего обязанности главы план Национальной службы здоровья относительно их планов по выполнению поручения Президента. То, что заявляет министр во время брифинга, - это нормальный план, но хотелось бы уже иметь подробный план", - отметил Радуцкий.

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Кроме того, по его словам, члены профильного комитета намерены заслушать предложения представителей правительства в программу деятельности Кабинета Министров Украины в части здравоохранения.

Как сообщалось, на днях Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Минздрава, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача оперативно предложить пути улучшения медреформы и решить проблемы, возникшие в результате внедрения второго ее этапа.

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Украина, ВРУ, Минздрав, Реформы, Рада.
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