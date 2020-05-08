Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестов на COVID-19 до 20 тыс в сутки
Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестов на COVID-19 до 20 тыс в сутки
Работа за границей: В Австрию полетели 200 украинских заробитчан
Работа за границей: В Австрию полетели 200 украинских заробитчан
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Самые креативные: украинские маски вошли в ТОП рейтинга Forbes (Фото)
Украинские маски вошли в ТОП рейтинга Forbes (Фото)

Кулеба о существовании канала связи с РФ по линии Ермак-Козак: Он работает

Кулеба о существовании канала связи с РФ по линии Ермак-Козак: Он работает
23:30 Пт, 8 Май 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Кулеба считает оправданным существование канала связи с Россией по линии Ермак-Козак.

Канал связи между главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком является рабочим и позволяет находить решения.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он также отметил, что этот канал коммуникации является очень важным для поддержания контакта с РФ, в том числе по таким вопросам, как обмен временно удерживаемыми лицами. 

"Считаю, что всегда, в любой критической ситуации должен оставаться канал связи и канал решения вопросов. Мне кажется, что тот канал, который был построен по линии Ермак – Козак, позволяет искать решения. То, что состоялись обмены удерживаемыми лицами, разведение в трех точках, доказывает то, что канал работает", - сказал Кулеба.

В то же время глава украинского внешнеполитического ведомства полагает, что наиболее серьёзный удар по Минским соглашениям может быть нанесён в случае отмены санкций ЕС против России. При этом министр указывает, что такая возможность и по сей день существует.

"Формально Минск себя еще исчерпал в декабре 2015 года. Тем не менее процесс живет, другой возможности для диалога, для урегулирования сейчас нет. Мне кажется, что реальный удар по Минску, который может быть нанесен, может произойти не из-за всех этих вещей, а по причине снятия санкций ЕС, которые привязаны как раз к выполнению Минска… Такая возможность [добиться снятия или смягчения ограничительных мер со стороны РФ] существует. Есть условные зоны: зелёная, жёлтая и красная. Это процесс сейчас находится посредине жёлтой зоны", - обозначил Кулеба.

Президент ответил на петицию об увольнении Ермака

По словам министра, МИД Украины ныне жёстко противодействует России на международных площадках с учётом информационной кампании, которую развернула Москва в попытке снять с себя санкционное бремя. Тем временем Кулеба заявляет, что его ведомство ныне ведёт активную борьбу по противодействию как незаконной паспортизации РФ на оккупированной части Донбасса, так и новым конституционным нормам, которые освобождают РФ от международных обязательств.

"И относительно новой российской Конституции, и относительно незаконной паспортизации РФ на Донбассе мы ведем работу. Но я вам хочу сказать следующее: никакие изменения в конституцию России не способны повлиять или изменить статус Крыма как временно оккупированной территории, где Россия является оккупантом, да и на международную позицию относительно этого вопроса. Эти изменения никакого значения иметь не будут", - сказал министр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, МИД, РФ, Дмитрий Козак, Дмитрий Кулеба, Андрей Ермак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
03 Создатели "Аватара 2" назвали дату выхода фильма и поделились фото со съемок
04 Карантин смягчают с 11 мая: что откроется на первом этапе и какие запреты при этом останутся
05 Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Раде зарегистрирован новый законопроект: подробности
В Раде зарегистрирован новый законопроект: подробности
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая
Эпидемия COVID-19: В Бельгии - более 52 тыс инфицированных
Эпидемия COVID-19: В Бельгии - более 52 тыс инфицированных
Елизавета II не разрешает Кейт Миддлтон снова рожать
Елизавета II не разрешает Кейт Миддлтон снова рожать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь