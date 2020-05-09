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Арахамия рассказал, почему до сих пор не запустили "Раду-3"

Арахамия рассказал, почему до сих пор не запустили "Раду-3"
01:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Давид Арахамия рассказал, что тормозит внедрение "Рады-3".

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что внедрение системы персонального голосования "Рада-3" пока тормозится расследованием ГБР и финансированием.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

"До того, как собрался этот созыв парламента, был большой рейд, если я не ошибаюсь ГБР, когда попытались ввести эту систему" Рада-3 ", которая работает в Киевсовете. И они, условно, законодательно заблокировали процесс внедрения. Далее у нас случился секвестр бюджета. А это удовольствие из-за того, что разработчик один, и, по сути, безтендерная закупка, стоит, точную сумму не скажу сейчас, несколько десятков миллионов гривень", - сказал Арахамия.

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По его словам, для внедрения "Рады-3" нужно решить два вопроса - об окончании расследования ГБР и финансирования.

Парламентарий рассчитывает, что после выхода из карантина вопрос может быть "достаточно решабельним".

В то же время на уточняющий вопрос, действительно ли есть цель внедрить в ВР указанную систему персонального голосования, Арахамия ответил: "Такая цель есть и, насколько мне известно, никто не возражает против нее.

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Рада, Рада-3, Слуга народа, Давид Арахамия.
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